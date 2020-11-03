Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Sign in with Google
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@prodcamp.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
AWS RDS, AWS SES, AWS ECS, Amazon S3, Amazon CloudFront, Google Re-captcha
Utiliza la rotación de tokens
no