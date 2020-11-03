Accelo Integration

Política de retención de datos
Contextual Code stores your given Accelo deployment name, client id, client secret, channel ids linked to company/retainer/project ids, and a generated access token. No other data is stored. This data is only stored once you enter it in the configuration screen on the App's Home screen.
Política de archivo y eliminación de datos
Contextual Code removes your client id, client secret, generated access token, and linked channel ids immediately after requesting removal through the App's Home screen.
Política de almacenamiento de datos
Contextual Code stores your given Accelo deployment name, client id, client secret, channel ids linked to company/retainer/project ids, and a generated access token. No other data is stored. This data is only stored once you enter it in the configuration screen on the App's Home screen.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no