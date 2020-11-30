Política de retención de datos
Autify will retain customer data for up to 3 years according to a contract with our customers.
Política de archivo y eliminación de datos
Data should be immediately deleted when a contract ends but it can be retained for up to 3 years based on an agreement with customers.
Política de almacenamiento de datos
Autify needs to do their best to keep data safe by e.g. encrypting data, hashing data and also back up data periodically so that it can restore data if necessary. Backup data also needs to be securely stored.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Japón
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no