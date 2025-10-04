Política de retención de datos
Until user actively deletes their own data from their portal on spotmystatus.com or until spotify/slack access token is removed
Política de archivo y eliminación de datos
All user sensitive data is immediately removed. Only thing kept is user's past subscriptions (non-identifiable) to avoid abuse of free trial policy
Política de almacenamiento de datos
Stored in Frankfurt data servers as long as user is active
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no