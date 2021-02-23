issue-alize for Backlog

Política de retención de datos
TailShape will Customer Data be backuped for 1week.
Política de archivo y eliminación de datos
TailShape don't archive Customer Data.
Política de almacenamiento de datos
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We keep only the minimum amount of information and strictly manage it.
Ubicaciones de los centros de datos
Japón
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
Directrices para subencargados