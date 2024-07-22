Política de retención de datos
Data will be retained until it is no longer required. Afterwards it will be deleted permanently.
Política de archivo y eliminación de datos
Data will be deleted permanently once it is no longer required or until requested.
Política de almacenamiento de datos
Data is stored securely in AWS. Any sensitive information is encrypted.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no