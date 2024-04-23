Política de retención de datos
Customer data is stored for 5-7 years depending on the data type, and potentially longer if required by law or regulation. Certain personal information or de-identified information associated with the customer's Brex Account may nonetheless remain on systems owned or maintained by Brex where required to comply with the law or our contractual obligations.
Política de archivo y eliminación de datos
When no longer required to comply with the law, for contractual obligations, or for legitimate business, we will either delete or de-identify it.
Política de almacenamiento de datos
Brex stores data in data centers in North America only.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
OpenAI’s GPT-4-turbo model
Ajustes de retención de LLM
OpenAI does not retain Brex users data and does not use Brex users’ data. However, Brex will retain and use these data to improve accuracy to our internal system, in order to provide customers the most accurate and current information.
Política de tenencia de datos de LLM
We implement robust access control to ensure users data remain isolated from others.
Política de residencia de datos de LLM
We store users data on AWS