Política de retención de datos
Riot Security Inc. retains customer data following GDPR and CCPA compliances.
Política de archivo y eliminación de datos
Riot Security Inc. will remove your customer data if you ask for it, following GDPR and CCPA compliances.
Política de almacenamiento de datos
Riot Security Inc. stores customer data following GDPR and CCPA compliances.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Información del alojamiento de datos
AWS RDS + Aurora
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no