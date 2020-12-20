Política de retención de datos
According to GDPR laws, we only collect and store data that is necessary for the service.
Política de archivo y eliminación de datos
Customers can contact us anytime at pgtop@alby.fr to request immediate removal of their data.
Customer data will be completely erased within 7 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer data is securely stored in our database and protected according to security best practices.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Información del alojamiento de datos
in a Postgres database hosted on AWS and managed by Heroku
Empresa de alojamiento de datos
AWS / Heroku
App/servicio con subencargados
no