Política de retención de datos
WebHR retains customers data for as long as the customer is active. Once a client leaves, we keep their data for 03 months and then destroy completely, unless the client requests for data purge immediately.
Política de archivo y eliminación de datos
WebHR keeps customer data during their subscription lifecycle. We remove their data 03 months after the client has left - or if they ask for immediate removal.
Política de almacenamiento de datos
WebHR stores customer data in their relevant data center. For example: most clients data stay in our US based data centers. For Canadian clients, their data stays in Canada, for European clients, their data stays in our European data centers.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Singapur, Australia
Información del alojamiento de datos
WebHR uses AWS as primary data center provider. Technology wise, we use MySQL, MongoDB, Redis for databases, and S3 for documents storage
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no