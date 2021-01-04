Política de retención de datos
Security of your data and your privacy is our top priority. We keep your data as long as you are using our services. In the case of account removal, related data will be automatically deleted after 30 days.
Política de archivo y eliminación de datos
We automatically remove data 30 days after account removal or upon a request sent to hello@kiwihr.com.
Política de almacenamiento de datos
KiwiHR is running on AWS Cloud and the uploaded files and documents are stored in Google Cloud Storage. All of our application endpoints are TLS/SSL only.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Información del alojamiento de datos
Data is hosted in the AWS Cloud.
Empresa de alojamiento de datos
AWS, Google Cloud Storage
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados