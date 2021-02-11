CallHippo is a revolutionary online phone service provider that operates in 50+ countries and can help you optimize your business communication to the maximum! You can get virtual numbers for your business and make, receive, and track your calls from a desktop, tablet, mobile or PC with a working internet.Key Features: 1. You can Integrate multiple Slack workspaces and channels. 2. Get calls and SMS activity: Whenever a user makes a call or sends a SMS from CallHippo dialer. System will send call/SMS activity to the integrated Slack channels.
CallHippo podrá ver:
CallHippo podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
When user remove the app from Callhippo, will remove the information of Slack
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@callhippo.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)