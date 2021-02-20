Política de retención de datos
Pupster will retain data as long as we the workspace has authorized the app. Backups will be retained for 60 days.
Política de archivo y eliminación de datos
Pupster will securely remove data upon app deletion or request to support@pupster.app.
Política de almacenamiento de datos
Pupster stores data in AWS US regions using standard encryption at rest controls.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted on AWS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no