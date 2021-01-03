Reason describes the rationality of the world and on the other hand the ability of an individual to think logically.Start your day with a quote from books like "Ego is the Enemy", "Stillness is the key", "One up on wall street" and many others.Get one quote from the great books and authors every day directly to your Slack inbox. - Delivered every morning at 10 AM EST. - New quotes added constantly.
Tidbits of Reason podrá ver:
Tidbits of Reason podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
- When the user uninstalls, the tokens are deleted
Política de almacenamiento de datos
- Stored in Encrypted dynamo db on AWS
Información del alojamiento de datos
AWS- Encrypted Dynamodb
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
We have added a section to the privacy policy to let users know that they can email us to delete data.
Whenever we receive a request, the user info is mapped through the team name and all of the relevant user token info is deleted from our database within 2 working days.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
procrastinationg@gmail.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)