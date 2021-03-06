Política de retención de datos
Customer Data is keep for as long as Leanmote account exists.
Política de archivo y eliminación de datos
Leanmote will remove costumer data upon costumer's request. Data is deleted from production environment within the next month
Política de almacenamiento de datos
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Australia
App/servicio con subencargados
no