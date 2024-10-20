HootConnect allows you to select a Hootsuite social media post, add sentiment, a comment and send it directly to a Slack Channel, User, or Group within your workspace. A paid Hootsuite account + monthly app subscription is required to use the app.
HootConnect podrá ver:
HootConnect podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information. The information that I request is retained on the app's database and stored securely. The data can be removed upon request at any time.
The data requested is listed:
Slack:
- ID
- Access Token
The app does use third party services that may collect information used to identify you.
https://jmoneyapps.com/hootsuite/user-guide/slack#privacy
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
The app does not store any information about the user.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
help@hootsuite.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)