Política de retención de datos
Lunar Partners Ltd will retain customer data until they request the account to be closed and at that point all personal data will be deleted.
Política de archivo y eliminación de datos
Lunar Partners Ltd uses nightly backups but these are permanently deleted after 2 months.
Política de almacenamiento de datos
Lunar Partners Ltd stores client's data in Germany and it is not exported outside Europe.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud
Empresa de alojamiento de datos
Google
App/servicio con subencargados
no