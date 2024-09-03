Fecha de la última prueba de penetración
2024-09-03
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Google, Microsoft, Rippling, Okta, OneLogin, JumpCloud
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@siit.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
A list of our third party services is available here upon request via security@siit.io
Utiliza la rotación de tokens
no