Política de retención de datos
CozyLayer will retain custom data in accordance with GDPR and only collect and store data that is necessary for the service.
Política de archivo y eliminación de datos
Customers can contact us anytime at dbanks1131@gmail.com to request immediate removal of their data. Customer data will be completely erased within 7 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer data is securely stored and encoded in our database and protected according to security best practices.
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no