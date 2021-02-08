Todo Cloud

Política de retención de datos
Appigo Inc will retain customer's data in accordance with GDPR policies
Política de archivo y eliminación de datos
Appigo Inc will remove customer's data in accordance with GDPR policies
Política de almacenamiento de datos
Appigo Inc stores only data that is relevant to the user's use of the application in AWS secure services.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud Hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no