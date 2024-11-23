REACTO: Reaction Notifications

Política de retención de datos
We will only collect the data needed for the operation of Reacto, such as message timestamp and channel. We only collect message information directed at the Reacto application. We follow the OWASP best-practices and encrypt data (both at rest and in transit). We do not store any data that we don’t need for our operations.
Política de archivo y eliminación de datos
We will automatically delete all data related to the Slack workspace 12 months after Reacto is removed from the Slack team.
Política de almacenamiento de datos
Any information related to Slack workspace is stored in the DigitalOcean data center located in California, USA.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted
Empresa de alojamiento de datos
DigitalOcean
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no