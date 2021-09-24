Política de retención de datos
Kudoboard shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is removed when a board, customer, or business tenant is deleted. Data may remain in backups for up to 7 days after the deletion.
Política de almacenamiento de datos
Kudoboard stores data in accordance with its internal Data Management Policy.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS, Digital Ocean
App/servicio con subencargados
no