Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
no
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Google, Microsoft, Okta, OneLogin, ADFS, Salesforce, and other SAML IDPs
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@lucidchart.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
yes
URL del programa de recompensa de errores (bug bounty)
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
AWS
Utiliza la rotación de tokens
no