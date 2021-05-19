Workato EU

Fecha de la última prueba de penetración
2021-05-19
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Okta, OneLogin
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
apis@workato.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Utiliza la rotación de tokens
no