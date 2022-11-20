Política de retención de datos
We don't store any data.
Nothing is stored on Robusta servers.
Robusta is installed in the customer's Kubernetes cluster
The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise
Política de archivo y eliminación de datos
We don't store any data
The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise
When the customer removes Robusta, that secret is deleted as well
Política de almacenamiento de datos
We don't store any data
The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise
App/servicio con subencargados
no