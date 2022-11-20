Gobernanza de datos y privacidad

Política de retención de datos We don't store any data. Nothing is stored on Robusta servers. Robusta is installed in the customer's Kubernetes cluster The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise

Política de archivo y eliminación de datos We don't store any data The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise When the customer removes Robusta, that secret is deleted as well

Política de almacenamiento de datos We don't store any data The Slack token is stored in a Kubernetes secret on the customer's premise