Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
admin@phinforgood.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
For security, we do not publicly reveal all third party services. However, we can reveal that our main content management system is Contentful and generically that our service is deployed on a leading mongo db and server cloud infrastructure.
Utiliza la rotación de tokens
no