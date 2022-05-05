UChat Agent Bot

Política de retención de datos
UChat will retain the data for 12 months
Política de archivo y eliminación de datos
UChat will archival/remove data for 12 months
Política de almacenamiento de datos
UChat will store the data for 12 months
Ubicaciones de los centros de datos
Australia
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted with vultr servers in Australia
Empresa de alojamiento de datos
Vultr
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no