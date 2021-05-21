Create a client-facing page for instant meeting scheduling, and post notifications to Slack whenever a new booking is made.Sprintful connects with your Slack workspace and enables your clients to book a meeting with you using a professional-looking webpage. Sprintful enables granular weekday and hourly availability, flexible time durations, advanced notification settings (including Slack), custom booking forms, and deep custom branding.
Sprintful podrá ver:
Sprintful podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
We do not store any data from Slack. As for non-Slack data, we comply with any requests for data deletion per our GDPR policy.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@sprintful.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)