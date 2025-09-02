Política de retención de datos
Sleekplan GmbH will retain Customer Data until a team or user revokes a token, a team uninstalls an app, or a user requests deletion of data. Prior to any such event, only data that is critical to the application function is retained.
Política de archivo y eliminación de datos
Sleekplan GmbH will remove Customer Data in accordance with a user's request for deletion, when a team uninstalls an app, or when a user or team revokes a token. Logs older than 30 days are automatically deleted.
Política de almacenamiento de datos
Sleekplan GmbH will store Customer Data in accordance with our security standards. Our entire website, the customer portal, the storage, and hosting servers are only accessible via encrypted connections (HTTPS using RSA 2048 bit keys). We use TLS also for internal server-to-server communication.
Ubicaciones de los centros de datos
Alemania, Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no