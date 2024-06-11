Review Flowz: reviews tracking bot

Política de retención de datos
Reviewflowz will keep all reviews and personal information for the lifetime of the customers' account.
Política de archivo y eliminación de datos
Reviewflowz will remove customer data when customers request it explicitly by email on contact@reviewflowz.com, or no less than 1 year after account deletion
Política de almacenamiento de datos
Reviewflowz will store customer data for the lifetime of the customers' accounts, or no more than 1 year after account deletion
Ubicaciones de los centros de datos
Francia, Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
GPT 4o & GPT 4o turbo
Ajustes de retención de LLM
API data may be retained for up to 30 days, after which it will be deleted. OpenAI will delete your content when we make the request (if you make the request to us). A data deletion request can take up to 30 days to process once it has been received.
Política de tenencia de datos de LLM
OpenAI's business terms apply, and we are a EU-based company so OpenAI Ireland Ltd.
Política de residencia de datos de LLM
OpenAI stores data around the world on Microsoft Azure's cloud. We have no control over the specific data centres being used