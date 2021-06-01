Política de retención de datos
PerkSweet follows all US guidelines for data retention as specified in our terms of service.
Política de archivo y eliminación de datos
PerkSweet follows all US guidelines for data retention as specified in our terms of service.
Política de almacenamiento de datos
PerkSweet follows all US guidelines for data retention as specified in our terms of service.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Amazon Web Services s3
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no