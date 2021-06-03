Política de retención de datos
Aboard will retain customer data until there is an explicit request from customer for it's deletion, or until Aboard amends their retention policy. Aboard retains the right to amend its retention policy with prior notification to current & past customers. For questions or deletion requests, please contact support@getaboard.co.
Política de archivo y eliminación de datos
Customers can request removal of their company data from all of Aboard's servers & records at any time. Cancellation of service does not constitute an inherent request for data. For questions or deletion requests, please contact support@getaboard.co.
Política de almacenamiento de datos
Aboard has strong security controls for data, ensuring customers can only access their own data. All data is transmitted over HTTPS. Any data stored is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption.
Ubicaciones de los centros de datos
Canadá, Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no