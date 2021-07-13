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for more details * Your Project Information is confidential, even from Descript. * If you delete your data from Descript, we permanently delete it from our servers. * Descript has undergone a Service Organization Controls audit (SOC 2 Type 2). How does Descript use my data? Descript stores your Project Information — which includes the files you upload to Descript, the transcripts of those files, and other metadata included inside a Project — on our servers. This allows us to offer you features such as live collaboration, full version history of your Projects, and access to your Projects from any computer. We don't use your Project Information for anything other than providing the service we offer — e.g. we don’t sell it; we don’t use it for marketing; we don’t use it for advertising. Your Project Information is even confidential from us. The exception is if you specifically ask us to look at a Project for the purpose of customer service, or if you explicitly opt-in to sharing Project Information (e.g. the results of your automatic transcriptions) with us for the purpose of improving the quality of the algorithms we use to provide our service. We use the services of third party suppliers such as Google, Amazon, and Stripe. We list exactly what we share and why at

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