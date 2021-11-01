Política de retención de datos
We store the data for as long as it’s needed for the purpose. We might retain it longer in case we have a legal obligation to do so.
Política de archivo y eliminación de datos
Wellsome removes customer data once the company is not a customer of Wellsome anymore or if a user has explicitly requested to do so
Política de almacenamiento de datos
Wellsome stores data in accordance with GDPR and industry standards.
Ubicaciones de los centros de datos
Francia, Alemania
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Scalingo, GraphCMS, AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados