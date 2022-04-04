Contentful

Política de retención de datos
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Política de archivo y eliminación de datos
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Política de almacenamiento de datos
Data storage requirements are considered in the life cycle of the products. Data storage and processing is appropriate to the classification.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no