Política de retención de datos
When you cancel your Bucket account, you can request data deletion at hello@bucket.co.
Política de archivo y eliminación de datos
Bucket reserves the right to delete your data 60 days after account cancellation, and once deleted, the information cannot be recovered.
Política de almacenamiento de datos
Bucket's data storage policy involves collecting only necessary data, encrypting all data via SSL/TLS during transmission, and encrypting data at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no