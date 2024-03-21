GIF Monger

Política de retención de datos
We retain search terms and log data only as long as necessary for operational effectiveness. Log data is purged regularly in accordance with our data retention practices.
We retain user IDs and user tokens in order to post as the user. We also record the amount of GIFs each user has posted.
Política de archivo y eliminación de datos
User requests for data removal are processed manually.
Política de almacenamiento de datos
Data is stored securely, with access limited to authorized personnel. We use industry-standard measures to prevent unauthorized access or disclosure.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
OVH
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no