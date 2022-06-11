Política de retención de datos
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR data retention policy.
Política de archivo y eliminación de datos
MutexBot will retain customer data in accordance with the GDPR archival/removal policy.
Política de almacenamiento de datos
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Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
DigitalOcean
App/servicio con subencargados
no