Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Google, Github, Facebook, Twitter
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@usebasin.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
Stripe, Cloudflare, Cloud 66, Postmark, AWS
Utiliza la rotación de tokens
no