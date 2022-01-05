Digging the internet in the name of generating pipeline? Not anymore. With B2Brain, automatically receive account intelligence and put your best pitch forward.With B2Brain Slack app, stay on top of all intelligence for your target accounts, right within Slack and close better with your sales team.Goodbye robotic pitches. Automate all of your account research with B2Brain.
B2Brain podrá ver:
B2Brain podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
People can request data deletion by reaching out to us via support@b2brain.com.
We take prompt action by deleting/archiving the data as per our privacy policy.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
support@b2brain.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)