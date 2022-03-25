Gobernanza de datos y privacidad

Política de retención de datos Surfboard complies with our privacy policy available at surfboard.team/privacy_policy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. The specific retention periods depend on the nature of the information and why it is collected and processed and the nature of the legal requirement. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests, please contact us at help@surfboard.team.

Política de archivo y eliminación de datos Surfboard complies with our privacy policy available at surfboard.team/privacy_policy. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests, please contact us at help@surfboard.team.

Política de almacenamiento de datos Surfboard complies with our privacy policy available at surfboard.team/privacy_policy. Customer Data is stored in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures. Customer Data is backed up periodically. The Operations team is alerted in case of a failure with this system. We store the personal information we receive for as long as you use our services or as necessary to fulfill the purpose(s) for which it was collected, provide our services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws. Unless there is a legal requirement to retain data, we delete personal data in response to user or customer requests, please contact us at help@surfboard.team.

Ubicaciones de los centros de datos Estados Unidos

Información del alojamiento de datos Cloud hosted

Empresa de alojamiento de datos AWS