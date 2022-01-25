Política de retención de datos
All data for analytics computing are ephemeral, it stays during the user's activity time and is discarded right after, for other activity logs, data is stored for a maximum of 90 days.
Política de archivo y eliminación de datos
Columns Ai will remove any users' account data in accordance with to request.
Política de almacenamiento de datos
Currently, we don't store customers' personal data. User account info is stored in a managed database.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Everything is deployed at Google Cloud.
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
no