FileOpen Sharebot

Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Sign-in-with-Slack, can also implement Okta/Ping/Azure AD
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
support@fileopen.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Utiliza la rotación de tokens
yes