Política de retención de datos
The komodor application collects personal information, Voluntary information (email, username), and Kubernetes cluster information.
Komodor has a 30 day retention policy for all Kubernetes resources enforced by an automated process.
Integration for Slack does not require any of these fields as this integration does not require any user data to be used.
Política de archivo y eliminación de datos
All Kubernetes resource data is removed after 30 days. data is not archived.
On integration removal, all integration information is deleted from komodor databases.
Política de almacenamiento de datos
Komodor’s integration for Slack does not require or store any personal or Kubernetes data from Slack. Therefore, no data is stored as part of this integration. Any temporary data processing that occurs does not involve data retention or storage on Komodor’s servers.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Personal and Kubernetes data is hosted and encrypted under RDS databases.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no