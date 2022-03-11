Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Sign in with Slack
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
escape.electric@gmail.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
OVHcloud for Hosting,
ImageKit Inc for Image Hosting,
Stripe for Invoice and Billing,
Google LLC and Slack Technologies LLC for communication
Utiliza la rotación de tokens
no