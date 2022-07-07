Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
We have dedicated Single Sign-On integrations available for Microsoft Azure AD, Google Cloud, and Okta. Alternatively, you can set up custom SAML SSO with any Identity Provider (IDP) of your choosing.
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@airfocus.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Utiliza la rotación de tokens
no