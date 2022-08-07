Política de retención de datos
The default retention setting for Customer Data is to keep everything for as long as the workspace data exists.
Política de archivo y eliminación de datos
We will automatically delete all data related to the Slack workspace 12 months after Follow Up Bot is removed from the Slack team.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no