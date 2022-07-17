ComplianceCow Connector for Slack

Política de retención de datos
We retain data for 90 days for every customer, in accordance with the agreement we have with the customer.
Política de archivo y eliminación de datos
Our archival policy aligns with our data retention policy of 90 days. We also provide customers the capability to self-remove their data on demand.
Política de almacenamiento de datos
All customer sensitive credentials are stored in encrypted key vault. Also, all data are encrypted at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
We run our services on Azure Kubernetes Services
Empresa de alojamiento de datos
Azure
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no