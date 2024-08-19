Política de retención de datos
When a user or organization disconnects the app, we delete the data associated with that user or organization. We will not retain any data from this integration after the disconnection.
Política de archivo y eliminación de datos
Data pertaining to this integration is fully covered by our data retention. We will not archive or store any data after the user or organization has disconnected the app.
Política de almacenamiento de datos
Our policy is to store customer data at the highest level of confidentiality. This puts customer data under the same protective measures as our own company financial data, internal authentication credentials, and source code.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud Platform
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados