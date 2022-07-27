Política de retención de datos
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will retain data related to payment in the event of disputes but remove user accounts and the rest of its data upon request
Política de archivo y eliminación de datos
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will retain data related to payment in the event of disputes but remove user accounts and the rest of its data upon request
Política de almacenamiento de datos
CORPORATE WELLNESS TECHNOLOGIES PTE. LTD. will store data related to the user including location, time zone, name and email alongside app related data
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Google Cloud Firebase
Empresa de alojamiento de datos
Google
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no